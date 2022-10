POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kind bei Verkehrsunfall in Ganderkesee verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein Kombi des Herstellers Skoda ist am Donnerstag, 06. Oktober 2022, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bremer Straße, Höhe Syker Straße, in Delmenhorst beschädigt worden. Der 28-jährige Geschädigte parkte seinen grauen Kombi um 12:25 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes. Als er um ...

mehr