POL-COE: Dülmen, Königswall/E-Scooter ohne Kennzeichen

Coesfeld (ots) - In der Zeit vom 24.06.2022, 14.30 Uhr bis 27.06.2022, 07.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses Zugang zu einem Baustellencontainer und entwendeten ein Stromaggregat. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

