Polizei Gütersloh

POL-GT: Ergänzung - Gestohlener Hund wohlbehalten zurück

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Der für mehrere Stunden gesuchte Malinois-Mischling, der in der Nacht zuvor aus einem Tierheim gestohlen wurde, konnte wie bereits berichtet am gestrigen Montag (22.08.) aufgefunden und zurückgebracht werden (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5302876).

Nach Zeugenhinweisen konnten Polizeibeamte den Hund am Nachmittag gegen 15.00 Uhr bei einem 33-jährigen Gütersloher feststellen. Der Mann war im Stadtgebiet an der Brockhäger Straße mit dem Malinois-Mischling unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 33-Jährige keine Vorbeziehung zu dem Hund. Der Gütersloher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell