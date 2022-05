Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am Freitag, gegen 19:15 Uhr, ereignete sich ein Streit zwischen zwei ausländischen Mitbürgern im Hofwiesenpark. In der Folge schlugen sich die beiden Beteiligte untereinander. Einer der Kontrahenten zog daraufhin eine Schreckschusspistole, setzte diese aber nicht ein. Auf der Flucht warf er diese in einen Mülleimer, wo sie durch die Polizeikräfte aufgefunden werden konnte. Derzeit liegen keine weiteren Erkenntnisse zu den Tatbeteiligten vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gera unter der Tel.-Nr.: 0365-8290 entgegen.

(JN)

