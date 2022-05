LPI-G: Betrunkener Mopedfahrer gestellt

Altenburg (ots) - Am Samstagabend, 30.04.2022 gegen 20:00 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 38-jähriger VW Transporter-Fahrer in der Fabrikstraße festgestellt. Der durchgeführte Betäubungsmitteltest ergab, dass der Mann vor Fahrtantritt Crystal konsumierte. Es folgte die Unterbindung der Weiterfahrt, eine Blutentnahme sowie die Fertigung der entsprechenden Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr