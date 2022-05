Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährdungen im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Altenburg / Göhren (ots)

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu Gefährdungen im Straßenverkehr aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Bislang zwei unbekannte Pkw-Fahrer gefährdeten am Freitagabend, 29.04.2022 gegen 20:45 Uhr, im Bereich der Geraer Straße und in der Folge bis zur Ortslage Göhren andere Verkehrsteilnehmer. Die Verkehrsrowdys unterschritten immer wieder mit ihren Fahrzeugen den Sicherheitsabstand zu anderen Pkw's, führten mit hohen Geschwindigkeiten in Kurvenbereichen waghalsige Überholmanöver durch und bremsten grundlos andere Fahrzeuge aus. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, den beteiligten Fahrzeugen oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03447 - 4710 oder bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden.

