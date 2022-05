LPI-G: Trunkenheit im Verkehr

Altenburg (ots) - Altenburg: Im Zuge der Ermittlungen wurde am Vormittag (29.04.2022) bekannt, dass die 83-jährige Ehefrau des während des Brandes Verstorbenen im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlag. Die polizeilichen Ermittlungen in Bezug auf das Brandgeschehen und die Brandursache dauern noch an. (JMV) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / ...

