POL-GT: Fahrzeugteile an zwei Sattelzugmaschinen gestohlen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (TP) - Der seit dem 22.08.2022 aus dem Tierheim Gütersloh als gestohlen gemeldete Malinoi-Mischling konnte am heutigen Tage, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Gütersloh, durch einen Hundeführer der Polizei Gütersloh festgestellt und dem Tierheim zurückgeführt werden. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: ...

