Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Eine 27-jährige Frau aus Borgholzhausen hatte sich am Freitagabend (20.08., 22.30 Uhr) bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad auf der Wellingholzhauser Straße schwer verletzt. Die 27-Jährige befuhr die Straße in Richtung Wellingholzhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Radfahrerin die Kontrolle über ihr Fahrrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte sie in einen Weidezaun.

Der eingesetzte Rettungsdienst versorgte die Borgholzhausenerin zunächst an der Unfallstelle und brachte sie anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell