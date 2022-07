Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt - Einsatz Rettungshubschrauber

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr ereignete sich in Hockenheim ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 21-jährige Radfahrer befuhr den baulich getrennten Radweg auf dem Gelände der Landesgartenschau, entlang der Eisenbahnstraße. Auf Höhe des Kraichbaches wollte er die Eisenbahnstraße überqueren und kollidierte hierbei mit einem vom Bahnhof kommenden Pkw. In der Folge wurde der 21-Jährige auf den Pkw, Typ VW Up!, aufgeladen. Glücklicherweise zog er sich hierbei nur leichte Verletzungen zu. Aufgrund des zunächst jedoch unklaren Verletzungsbildes wurde der Radfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Des Weiteren befanden sich ein Rettungs- sowie Notarztwagen, sowie sechs Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim vor Ort. Der VW Up! der 40-Jährigen war im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.300 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Unfallaufnahme übernahmen Beamte des Verkehrsdienstes Mannheim.

