Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Farbschmierereien an einem Dienstgebäude - Polizei bittet um Hinweise (26. - 27.04.2022)

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Fassade des Dienstgebäudes des Polizeipostens Trossingen in der Hohnerstraße mit einem schwarzen Filzstift besudelt und mit dem Stift verschiedene Kreise und Wellen auf die Wand gemalt. Möglicherweise legten dabei Kinder Hand an. Durch die Schmierereien entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Polizei Trossingen (07425 33866) nimmt sachdienliche Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung entgegen.

