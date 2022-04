Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Lastwagen streift geparkten VW-Bus - 13.000 Euro Schaden (27.04.2022)

Tuttlingen (ots)

Rund 13.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochvormittag im Bereich des Landratsamtes in der Weimarstraße unter Beteiligung eines Lastwagens passiert ist. Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 70-Jähriger mit einem größeren Lastwagen des Typs Daimler-Benz Atego auf der Weimarstraße in Richtung Stadtmitte. Etwa auf Höhe des Landratsamtes kam der Lkw-Fahrer zu weit nach rechts und streifte hierbei einen am Fahrbahnrand abgestellten VW-Bus Multivan. Durch den Unfall wurde die gesamte Fahrerseite des VW-Busses erheblich beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

