Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kabelbrand (11.10.2022)

Blumberg (ots)

Ein Kabelbrand hat am Dienstag gegen 22 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Straße "Im Tal" geführt. In einem Verwaltungsgebäude eines Betriebes kam es in einem Serverschrank zu einem Kabelschmorbrand. Der dadurch entstandene Rauch löste einen Brandalarm aus. Alle Mitarbeiter verließen das Gebäude, konnten es jedoch wieder betreten, nachdem die Ursache feststand und es sich nicht um einen offenen Brand handelte. Die mit 27 Personen angerückte Feuerwehr konnte den vermeintlichen Brandort schnell wieder verlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell