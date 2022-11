POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kabel entwendet, Fußgänger angefahren und davongefahren

Aalen (ots) - Fichtenberg: Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt Am Mittwochmittag gegen 11:40 Uhr befuhr ein 19-jähriger Chrysler-Fahrer die L1066 von Gaildorf kommend in Richtung Fichtenberg. In einer Linkskurve vor Mittelrot geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und krachte frontal in einen entgegenkommenden 54-jährigen BMW-Fahrer. Hierbei wurde ...

mehr