Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - PKW beschädigt - 100.000 Euro Schaden bei Brand - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Gartenzaun des Kindergartens in der Alexanderstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das geparkte Fahrzeug konnte durch die Polizei in der Alexanderstraße aufgefunden werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Oberkochen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 47-Jährige ihren BMW am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr auf der B 19 auf Höhe der Abfahrt Oberkochen-Nord anhalten. Eine 34-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Westhausen: Von der Fahrbahn abgekommen - 11.000 Euro Schaden

Mit seinem Lkw kam ein 31-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr auf der Autobahnausfahrt Westhausen aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Der 31-Jährige steuerte anschließend nach links, wobei er gegen den auf der Linksabbiegespur fahrenden Lkw eines 61-Jährigen prallte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 11.000 Euro.

Aalen: Schaden gerade noch verhindert

Eine 70-Jährige erhielt am Mittwoch den Anruf eines Unbekannten, der sich als Mitarbeiter der Rentenversicherung ausgab und ihr erklärte, dass gegen sie noch Forderungen, resultierend aus der Teilnahme an einem Gewinnspiel, bestünden. Der Anrufer teilte der 70-Jährigen mit, dass sie die Forderung von eigentlich 8000 Euro auf 4500 Euro reduzieren könnte, wenn sie diese Summe unverzüglich auf ein thailändisches Konto überweist. Gutgläubig kam die Frau der Aufforderung nach und gab bei ihrer Bank eine entsprechende Überweisung in Auftrag. Glücklicherweise hakte eine Bankanstellte nach, woraufhin der Betrug aufflog und der 70-Jährigen kein Schaden entstand.

Hüttlingen: PKW beschädigt

An einem Skoda, der auf dem Parkplatz der Limeshalle in der Sulzdorfer Straße geparkt war, wurde am Mittwoch zwischen 7:30 Uhr und 13:20 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die C-Säule sowie das rechte Rücklicht beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr einen VW, der in diesem Zeitraum im Nibelungenweg abgestellt war. Entsprechend der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw gehandelt hat. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Waldstetten-Wißgoldingen: 100.000 Euro Schaden bei Brand

Ersten Einschätzungen nach auf rund 100.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Brand am Mittwochvormittag entstand. Gegen 11.30 Uhr brach vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an der rückwärtigen Seite eines Gebäudes im Forchenweg ein Feuer aus. Dieses breitete sich so weit aus, dass auch das Dach in Mitleidenschaft gezogen wurde. Zum Ablöschen des Brandes waren die Freiwilligen Feuerwehren Wißgoldingen und Waldstetten mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Mögglingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Lauterstraße / Saleuxer Straße missachtete ein 40-jähriger Mercedes-Vito-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr die Vorfahrt eines 58 Jahre alten Seat-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell