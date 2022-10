Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Sattelzug verkeilt sich in Hauswand

Freiburg (ots)

Vogtsburg - Am Mittwoch, 12.10.2022, gegen 17 Uhr befuhr ein Sattelzug die baustellenbedingte Umleitungsstrecke in Achkarren und verfuhr sich hierbei im Wohngebiet. An einer engen Häuserzeile, in der Brunnenstraße, blieb er im Kurvenbereich mit dem Auflieger an einer Hauswand hängen und verkeilte sich dort. Eine selbstständige Lösung, der sprichwörtlich festgefahrenen Situation, war dem 43-jährigen Lkw-Fahrer nicht möglich. Die Polizei musste einen Lkw-Bergungsdienst verständigen, welcher den Sattelzug aus dieser misslichen Lage befreien konnte. Die Bergung dauerte insgesamt vier Stunden. Der Sachschaden an der Hauswand wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell