POL-FR: Breitnau: Einbruch in mehrere Baucontainer - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Emmendingen: Am Dienstag, 11.10.2022, gegen 11.00 Uhr, befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Mundinger Straße und vernahm dort ein dumpfes Geräusch, was sie zunächst umfallenden Einkäufen auf ihrer Rückbank zuordnete. Erst zu Hause stellte sie einen Schaden an ihrem Außenspiegel fest, schloss einen möglichen Streifschaden eines anderen Fahrzeuges im Bereich der Mundinger Straße nicht aus ...

