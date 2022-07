POL-PB: Betrunkene Autofahrerin leistet Widerstand - eine verletzte Polizeibeamtin

Bad Lippspringe / Salzkotten (ots) - (CK) - Zwei Polizeibeamte wurden in der Nacht zu Dienstag (19.07.) auf Schützenfesten in Bad Lippspringe und Salzkotten durch Randalierer verletzt; ein Beamter musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bad Lippspringe Am frühen Dienstagmorgen (01.45 Uhr) wurden Polizeibeamte durch den Sicherheitsdienst ...

mehr