Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Windhagen (ots)

Am Freitag ereignete sich im Zeitraum von 15:50 Uhr bis 16:05 Uhr in der Hauptstraße in Windhagen eine Verkehrsunfallflucht. Ein Linienbus streifte beim Vorbeifahren einen geparkten VW Touran. Der Busfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

