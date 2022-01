Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Wohnungseinbruch

Alsdorf (ots)

Bereits am Dienstag, dem 11.01.2022, zwischen 18:00 und 20:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in Alsdorf in der Kirchstraße in ein Wohnhaus einzubrechen. Sie schlugen den Bewegungsmelder der Terrassenbeleuchtung ab und versuchten dann, die Terrassentür aufzuhebeln. Dies misslang jedoch.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

