Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: E-Scooter entwendet

Bislang Unbekannte entwendeten einen gesicherten E-Scooter der Marke Prophete 10, der am Dienstag in der Zeit von 20 Uhr bis 21:30 Uhr vor einer Sporthalle in der Friedrichstraße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwoch befuhr gegen 15 Uhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die L1029 in Richtung Aalen. Auf einer geraden Strecke kurz vor Oberalfingen überholte er einen weißen Transporter. Zur Vermeidung einer Kollision musste eine entgegenkommende 53-jährige Hyundai-Fahrerin ausweichen. Hierbei kollidierte sie mit einer auf der rechten Seite befindlichen Leitplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Laut einer Zeugin soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Golf gehandelt haben. Zur Klärung des Vorfalls sollten Zeugen, insbesondere der überholte weiße Transporter-Fahrer, sich mit der Polizei in Aalen unter 07361/5240 in Verbindung setzten.

Bopfingen: Erst Verkehrszeichen überfahren und dann mit Straßenlaterne kollidiert

Ein 81-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 12:20 Uhr auf der Aalener Straße in Richtung Stadtmitte. Beim Einfahren in die Hauptstraße überfuhr er ein auf einer Verkehrsinsel angebrachtes Verkehrszeichen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Als er kurz darauf in der Hauptstraße auf einem Parkplatz an der linken Fahrbahnseite einparken wollte, prallte er gegen eine, am vorderen Ende des Parkplatzes stehende, Straßenlaterne.

Hüttlingen: Unfallflucht

In der Zeit zwischen 07.30 Uhr bis 13:20 Uhr beschädigte am Mittwoch ein bislang Unbekannter einen Skoda Fabia, der auf dem Parkplatz vor einer Sporthalle in der Sulzdorfer Straße abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Tannhausen: Rückwärts aufgefahren

Eine 38-jährige Opel-Fahrerin wollte am Mittwoch gegen 12:10 Uhr an der Kreuzung von der Dinkelsbühler Straße in die Ellwanger Straße in Richtung Ortsmitte nach links abbiegen. Zeitgleich wendete ein LKW auf derselben Fahrspur sein Fahrzeug. Als die 38-Jährige bemerkte, dass der LKW auf sie zurollte, setzte sie ihren PKW zurück. Dabei übersah sie eine hinter ihr stehenden 23-jährige VW-Fahrerin und fuhr rückwärts auf. Hierbei verursachte sie einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rainau: Porsche in Graben gerutscht

Als am Mittwoch gegen 16:30 Uhr ein 89-Jähriger seinen Porsche auf der B290 zwischen Saverwang und Schwabsberg aufgrund eines vor ihm anhaltenden PKW abbremsen musste, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte hierbei in den Graben. Dabei entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Straßdorf: Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Eine 25-Jährige befuhr am Mittwoch gegen 18:35 Uhr mit ihrem KIA die Einhornstraße und wollte den dortigen Kreisverkehr in Richtung Alemannenstraße verlassen. Hierbei übersah sei einen am dortigen Fußgängerüberweg querenden 30-jährigen dunkelgekleideten Fußgänger. Im weiteren Verlauf erfasste sie den 30-Jährigen welcher in Folge zu Boden geschleudert und schwer verletzt wurde. Am KIA entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

