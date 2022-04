Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Denzlingen: Brand in einem Industriebetrieb

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, kam es in einem Industriebetrieb in der Marie-Curie-Straße in Denzlingen zu einem Brand in der Absauganlage eines Brandofens, welcher durch Mitarbeiter des Betriebs selbständig gelöscht werden konnte. Im Zusammenhang mit den Löscharbeiten zogen sich allerdings insgesamt drei Mitarbeiter Verletzungen zu. Sie erlitten Verbrennungen und es besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Alle drei mussten sich in medizinische Behandlung begeben. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern noch an.

