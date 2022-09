Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnhausbrand in Vellmar: Brandursache noch ungeklärt

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 3:15 Uhr zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Holländischen Straße in Vellmar. Infolge des Brandes erlitt ein 33-jähriger Hausbewohner eine leichte Rauchgasintoxikation und Brandverletzungen im Gesicht. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus, welches er am Wochenende aber wieder verlassen konnte. Die weiteren Hausbewohner blieben unverletzt. Das Dachgeschoss brannte komplett aus. Das Erdgeschoss und Untergeschoss wurden durch das Löschwasser erheblich in Mitleidenschaft gezogen, sodass das Haus zunächst unbewohnbar ist. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 500.000 Euro. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben am heutigen Montag die Ermittlungen zur Ursache des Feuers fortgeführt. Wie die Kriminalbeamten berichten, ist die genaue Brandursache derzeit noch ungeklärt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell