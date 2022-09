Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann nach Disco-Besuch zusammengeschlagen: Polizei erbittet Täterhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Vier Unbekannte haben am Sonntagmorgen am Brüder-Grimm-Platz in Kassel aus bislang unbekannten Gründen einen 24 Jahre alten Mann angegriffen und zusammengeschlagen. Als ein Zeuge hinzukam und beherzt dazwischen ging, ließen die Täter von dem Opfer ab und flüchteten unerkannt. Ein Rettungswagen brachte den 24-Jährigen aus Kassel anschließend mit erheblichen Kopfverletzungen und ausgeschlagenen Zähnen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Da das Handy des Opfers anschließend unauffindbar war, wird zusätzlich zu der gefährlichen Körperverletzung nun auch wegen des Verdachts des Raubs ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Ereignet hatte sich die Tat gegen 5:30 Uhr. Wie der 24-Jährige den Polizisten später im Krankenhaus schilderte, war er nach einem Disco-Besuch nahe des Brüder-Grimm-Platzes von einem unbekannten Mann nach einer Zigarette gefragt worden. Nachdem er dem Unbekannten eine Zigarette gegeben hatte, habe er plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen, woraufhin er ohnmächtig wurde und bis zur Behandlung durch die Rettungskräfte keine Erinnerung mehr hat. Der Zeuge war auf seinem Nachhauseweg auf die vier Männer aufmerksam geworden, die seiner Schilderung nach auf den knienden 24-Jährigen einschlugen und eintraten. Er ging dazwischen, woraufhin die Täter die Flucht in unterschiedliche Richtungen ergriffen. Zu einem der vier Männer, die Anfang 20 gewesen sein sollen, liegt folgende Beschreibung vor:

- 1,80 bis 1,90 Meter groß, dunkle Hautfarbe, schwarze Haare bis hinter das Ohr, möglicherweise Dreadlocks.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

