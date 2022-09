Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel, Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 49 durch Falschfahrer

Kassel (ots)

Falschfahrer

Am Samstag, 03.09.2022 kam es gegen 23: 45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 49, Fahrtrichtung Kreuz Kassel Mitte zwischen den Anschlussstellen Kassel Niederzwehren und Kassel Auestadion. Zuvor war ein PKW aus bisher ungeklärter Ursache an der Anschlussstelle Kassel Waldau als Falschfahrer auf die BAB 49 aufgefahren und befuhr die in Fahrtrichtung Kreuz Kassel Mitte führende Fahrspur in entgegengesetzter Richtung. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß fahrenden PKW.Der 52- jährige Fahrer des falsch fahrenden PKWs wurde durch den Zusammenstoß schwer, der 37- jährige Fahrer des ordnungsgemäß fahrenden PKWs leicht verletzt. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Während der Rettungmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die BAB 49 in Fahrtrichtung Kreuz Kassel Mitte bis 02:30 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf ca. 15.000EUR beziffert. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden in Absprache mit der StA Kassel geführt.

Thomas Stumpf, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

