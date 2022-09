Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 24-Jährige in Auto sexuell belästigt: Kripo erbittet Hinweise auf Täter mit schwarzen schulterlangen Haaren

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Donnerstagmittag eine 24-jährige Frau in ihrem Auto in der Kasseler Nordstadt sexuell belästigt. Wie das Opfer bei der Anzeigenerstattung bei der Polizei berichtete, hatte sich die Tat in der Liebigstraße, nahe der Moritzstraße, gegen 12 Uhr ereignet. Sie war gerade in ihr dort geparktes Auto eingestiegen, als der spätere Täter aus dem neben ihr abgestellten roten Pkw ausstieg und an ihre Scheibe klopfte. Nachdem sie die Tür geöffnet hatte, machte ihr der Mann zunächst Komplimente. Als die 24-Jährige ihm sagte, dass sie jetzt losfahren muss und sich verabschiedete, beugte sich der Täter in das Fahrzeug, bedrängte sie und fasste ihr zwischen die Beine sowie an die Brust. Die Frau aus Kassel setzte sich zur Wehr, indem sie den Mann aus dem Auto drückte und schnell die Tür verschloss. Anschließend fuhr sie mit dem Auto weg und informierte einen Freund. Als dieser kurze Zeit später in der Liebigstraße nachschaute, waren der rote Pkw und der Täter verschwunden.

Es soll sich um einen etwa Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alten, ca. 1,75 Meter großen Mann mit Brille und mitteleuropäischem Äußeren gehandelt haben, der schwarze schulterlange und fettige Haare mit Mittelscheitel hatte. Er war mit einer kurzen Hose sowie einem roten Hemd bekleidet und sprach akzentfrei Deutsch. Er war nicht dick, sein Hemd spannte aber, so das Opfer.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

