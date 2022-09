Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Stromleitung zu Gasanlage in Lohfelden mutwillig durchtrennt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Freitag wurde der Feuerwehr und der Polizei um 2:20 Uhr ein kleinerer Böschungsbrand in Lohfelden direkt unter einer Autobahnbrücke gemeldet. Wie die vor Ort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost feststellte, war eine provisorisch verlegte Stromleitung, die eine Gasübernahme-Anlage in der Ochshäuser Dorfstraße mit Betriebsstrom versorgt, mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam durchtrennt worden. Dabei war offenbar ein größerer Funkenflug entstanden, der den Brand des angrenzenden Gebüschs verursachte. Hierdurch kam es aber nach bisherigen Erkenntnissen zu keiner Beeinträchtigung der Gasversorgung. Darüber hinaus ergaben sich keine Gefahren für die Bevölkerung oder Behinderungen des Verkehrs auf der BAB 7. Es ist möglich, dass sich der oder die unbekannten Täter bei der mutwilligen Beschädigung des oberirdischen Stromkabels Brandverletzungen zugezogen hatte/n.

Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ermitteln nun wegen Störung öffentlicher Betriebe und gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt. Konkrete Hinweise auf ein politisches Tatmotiv liegen gegenwärtig nicht vor. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell