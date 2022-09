Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer weicht braunem Hund aus und prallt auf Verkehrsinsel gegen Schild: Zeugen in Baunatal gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Ein 64-jähriger Autofahrer ist am gestrigen Mittwochabend in der Schulze-Delitzsch-Straße in Baunatal einem über die Fahrbahn laufenden Hund ausgewichen und anschließend gegen ein Schild auf einer Verkehrsinsel geprallt. Dabei blieb der Baunataler glücklicherweise unverletzt. Von dem Hund und seinem Halter fehlte nach dem Zusammenstoß jede Spur. Die Ermittler der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können.

Wie der 64-Jährige den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderte, war er gegen 18:50 Uhr mit seinem Mercedes vom Kreisverkehr kommend auf der Schulze-Delitzsch-Straße in Richtung Großenritte unterwegs. Im Bereich der Fußgängerfurt an der Kieler Straße war plötzlich der von links aus Richtung Parkstadion kommende Hund über die Straße gelaufen, woraufhin der Baunataler nach links auf die Verkehrsinsel auswich, um das Tier nicht zu erfassen. Neben einem Schaden am Pkw von rund 1.000 Euro entstand weiterer Sachschaden an dem Verkehrsschild. Es soll sich um einen dunkelbraunen Hund gehandelt haben, der etwa die Größe eines Schäferhundes hatte und auffällig dünn war, so der 64-Jährige. Eine Leine oder eine zu dem Tier gehörende Person hatte der Mercedesfahrer nicht gesehen.

Hinweise zu dem Unfall werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

