Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer BMW 550i xDrive in Niederzwehren gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Frankfurter Straße, nahe der Straße "Eckhardsborn", in Kassel einen schwarzen BMW 550i xDrive im Wert von ca. 50.000 Euro gestohlen. Die Tatzeit des Diebstahls lässt sich den bisherigen Ermittlungen zufolge auf den Zeitraum zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 3 Uhr, eingrenzen. Von dem fünf Jahre alten Pkw mit dem Kennzeichen KS-CE 999 fehlt bislang jede Spur. Wie genau die Täter bei dem Diebstahl vorgingen und ob sie sich die Keyless-Go-Technik des Autos zunutze machten, ist momentan noch unklar. Die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Autodiebe oder den Verbleib des Wagens geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell