POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, WhatsApp-Betrüger machen Beute, Nach Randale Mann in Spezialklinik eingewiesen, Frau unter Drogeneinfluss attackiert Polizeibeamte

Crailsheim: Unfall bei Fahrspurwechsel

Am Mittwoch gegen 17:45 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter BMW-Fahrer den Alten Postweg in Richtung Haller Straße. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle wollte er auf die Abbiegespur wechseln. Dabei übersah er einen BMW eines 44-Jährigen, welcher die Spur befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Untermünkheim: Biker bei Sturz schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 15:40 befuhr ein 49-Jähriger mit einem BMW-Motorrad die B19. Am Ortseingang von Untermünkheim kam er im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und stürzte rund fünf Meter in die Tiefe auf einen Fußweg. Der Biker wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad kam etwa 15 Meter nach der Kollision mit der Leitplanke zum Liegen. Der Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

Schwäbisch Hall: WhatsApp-Betrüger machen Beute

Ein Ehepaar aus Schwäbisch Hall wurde über die beliebte Messenger-App WhatsApp von einer Person kontaktiert, welche sich als deren Tochter ausgab. In der Nachricht bat die angebliche Tochter um Überweisung einer vierstelligen Summe auf ein Bankkonto. Die Eheleute veranlassten die Überweisung. Kurz darauf meldete sich die vermeintliche Tochter erneut mit einer Forderung einen weiteren vierstelligen Betrag auf ein anderes Konto zu überweisen. Hierauf wurden die Eheleute stutzig und nahmen auf anderem Wege Kontakt zur Tochter auf. Daraufhin flog der Betrug auf.

Die Kriminalpolizei Hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tipps der Polizei

Wenn Sie Verwandte per Messenger um Geld bitten bzw. in deren Namen eine Überweisung auszuführen, seien Sie skeptisch. Gehen Sie nicht auf dieses Anliegen ein. Nehmen Sie über alternative Kommunikationswege mit dem Verwandten Kontakt auf und klären weitere Details. Auch können Sie den vermeintlichen Verwandten um eine Sprachnachricht bitten, anhand derer Sie die Stimme des Nachrichtenschreibers verifizieren können.

Crailsheim: Mann in Spezialklinik verbracht

Am Mittwoch gegen 15:20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Bewohner einer Unterkunft in der Friedrich-Heyking-Straße randalieren würde und sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befände. Auch hätte sich der Mann bereits mehrfach mit einem Messer selbst verletzt und würde bluten. Beim Eintreffen der Streifen, konnten die Beamten feststellen, dass sich der 22-Jährige in seinem Zimmer verbarrikadiert hatte. Der Mann konnte letztlich dazu bewegt werden, die Türe zu öffnen. Da jedoch davon ausgegangen werden musste, dass er das Messer noch verdeckt in der Hand hielt, wurde Pfefferspray gegen ihn eingesetzt, welches sofort Wirkung zeigte. Daraufhin konnte der 22-Jährige überwältigt und mit Handschließen fixiert werden. Nach einer ersten ärztlichen Behandlung seiner Wunden wurde der Mann in eine Spezialklinik überwiesen.

Crailsheim: Frau unter Drogeneinfluss attackiert Polizeibeamte

Am Mittwoch kurz nach 14:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine 20-jährige Frau in einem Hotel in der Fronberggasse unter Drogen stehen würde und Hilfe benötige. Bei der Überprüfung durch die Ordnungshüter wurde die Frau dort angetroffen. Diese stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Bei der Überprüfung reagierte die Frau gegenüber den Beamten aggressiv und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Auch ging sie die Beamten körperlich an und kratzte diese mit ihren Fingernägeln. Sie wurde daraufhin zu Boden gebracht und mit Handschließen fixiert. Auch bei der Verbringung zur Polizeidienststelle leistete die 20-Jährige erheblichen Widerstand und versuchte nach einem Beamten zu treten. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen. Zwei Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

