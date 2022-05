Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Sachbeschädigungen - Kupferdiebstahl - Reh gerissen

Aalen (ots)

Waiblingen: Aufgefahren

Rund 11.000 Euro Sachschaden und ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend, kurz vor 20 Uhr in der Straße Alter Postplatz. Eine 83 Jahre alte Mercedes-Fahrerin verringerte aufgrund der derzeit geänderten Verkehrsführung die Geschwindigkeit, was der hinter ihr fahrende 45-jährige Hyundai-Fahrer zu spät erkannte und auffuhr. Der Hyundai war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Winnenden: Stromverteilerkasten beschädigt

In der Nacht zum Donnerstag beschädigten bisher unbekannte Vandalen in der Marbacher Straße einen Stromverteilerkasten. Ein Anwohner bemerkte gegen 1:30 Uhr lautes Geschrei und entsprechende Geräusche und beobachtete zwei ca. 18 Jahre alte Männer, die mit Rucksack und Bierflaschen die Straße entlanggingen. Ob es sich hierbei auch um die Täter handelt, ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Alfdorf: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Eine 66 Jahre alte Pedelec-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 11:45 Uhr die Hauptstraße entlang und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Autos beschädigt

In der Nacht zum Donnerstag zwischen 1 Uhr und 3 Uhr wurden in der Hofäckerstraße mehrere vorübergehend aufgestellte Verkehrszeichen sowie eine Mülltonne umgeworfen. Zwei der Verkehrsschilder fielen auf geparkte Autos und beschädigten diese, der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Kirchberg a.d. Murr: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Backnang sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch, kurz nach 15 Uhr auf der Kreisstraße 1834 zwischen Kirchberg an der Murr und Backnang. Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr die Kreisstraße in Richtung Backnang entlang und kam hierbei im Bereich einer Kurve auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenkommende 83 Jahre alte Citroen-Fahrerin musste dem Pkw ausweichen, um eine Kollision zu verhindern und touchierte eine Straßenlaterne. Der Pkw und die Laterne wurden hierbei beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

Murrhardt: Kupferdiebstahl

Zwischen Montag und Dienstag entwendeten bisher unbekannte Diebe von einem Vereinsheim in der Karnsberger Straße ca. 40-45 Meter Kupferdachrinne sowie vier Kupferfallrohre in einer Länge von jeweils ca. vier Meter. Zum Abtransport muss von den Tätern ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen.

Murrhardt: Trächtiges Reh gerissen

Bereits am 18.05.2022 entdeckte der zuständige Revierinhaber im Trauzenbach zwischen Trauzenbachtal und Hördtermühle ein verendetes Reh, das deutliche Verletzungen aufwies. Entsprechende Untersuchungen ergaben, dass das Tier, das mit zwei Kitzen trächtig gewesen war, aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Hund gerissen wurde. Die Tatzeit dürfte nur wenige Tage vor dem 18.05.2022 liegen.

Der Polizeiposten Murrhardt hat die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Landesjagdgesetz aufgenommen und bittet evtl. Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07192 5313 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell