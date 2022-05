Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen; Unfallflucht

Spraitbach-Hinterlintal - Fußgängerin angefahren

Am Mittwoch kurz vor 14 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem PKW Opel rückwärts aus einer Hofeinfahrt im Eigenhofweg. Er übersah dabei offenbar eine 87-jährige Fußgängerin, die hinter seinem Auto vorbeiging. Die Frau kam durch die Kollision zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert.

B 29, Aalen-Affalterried - Vorfahrt missachtet und unerlaubt entfernt.

Am Donnerstag gegen 07:45 Uhr befuhr ein 49-Jähriger die B 29 von Aalen in Richtung Nördlingen mit seinem PKW Skoda, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Auffahrt Affalterried die Vorfahrt nahm. Der Unbekannte bog an der Einmündung der Auffahrt nach rechts in Richtung Nördlingen ab, weshalb der 49-Jährige nach rechts ausweichen musste, gegen die Böschung fuhr und im Straßengraben liegen blieb. Nach dem Unfall fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker ohne Anzuhalten weiter. Sowohl der 49-Jährige als auch dessen 11-jährige Mitfahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der 49-Jährige stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinwirkung und musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Da das Erdreich durch Betriebsstoffe verunreinigt wurde, musste es auf Weisung der Straßenmeisterei Aalen durch eine Firma abgebaggert werden. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mustang oder einen dunklen Skoda gehandelt haben. Das Polizeirevier Aalen bittet Personen, die Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

