Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Burgstetten - Pkw gegen Haus mit drei Verletzten

Aalen (ots)

Am Mittwochabend, 25.05.2022, gegen 18:48 Uhr nahm eine 81-jährige BMW-Fahrerin an der Einmündung Falkenstraße / Finkenstraße zwei Mitfahrerinnen (81 und 77 Jahre) auf. Beim Anfahren fuhr sie erst rückwärts in ein Blumenbeet, dann vorwärts die abschüssige Finkenstraße hinunter. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr zwei Gärten und kollidierte mit einem Wohnhaus. Alle Insassen wurden verletzt, die 77-Jährige schwer. Zur Bergung und Versorgung waren neben zwei Streifenwagen auch vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie 3 Fahrzeuge der Feuerwehr vor Ort. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Schaden an den Gärten und am Wohnhaus lässt sich bislang nicht beziffern. Auch die Unfallursache kann bislang nicht benannt werden.

