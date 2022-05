Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Diebstahl

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfallflucht

Am Mittwochmorgen gegen 5:00 Uhr befuhr eine 38-Jährige mit einem E-Roller die Schillerstraße und in Richtung Karlstraße und wollte sich hierzu links einordnen. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einer schwarzen Limousine die Karlstraße und bog in die Schillerstraße ein. Dabei schnitt der PKW die Kurve der R-Roller-Fahrerin. Diese musste eine Vollbremsung einleiten und kam dabei zu Fall. Sie wurde leicht verletzt. Der PKW-Fahrer hielt kurz an, bevor er seine Fahrt unerlaubt fortsetzte.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 9509-0.

Sulzbach-Laufen: Diebstahl einer Rüttelplatte

Unbekannte haben zwischen Samstag, 13:00 Uhr und Sonntag, 6:00 Uhr von einer Baustelle etwa 400 Meter von der B19 entfernt beim Kleinteutschenhof eine 500 Kilogramm schwere Rüttelplatte der Marke Ammann entwendet. Vermutlich wurde zum Abtransport ein Fahrzeug verwendet.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 9509-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell