Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Alkoholisiert unterwegs - Unfälle

Aalen (ots)

Wasseralfingen: Alkoholisiert unterwegs

Ein Zeuge meldete am Dienstagabend gegen 22 Uhr einen Renault-Fahrer, der vermutlich alkoholisiert gegen einen Bordstein am Kreisverkehr in der Stiewingstraße geprallt sei. Der 29-jährige Renault-Fahrer konnte anschließend auf einem Parkplatz eines Einkaufcenters "Im Hasennest" angetroffen werden. Er war sichtlich stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren wurde sein Führerschein einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Ellwangen: Radfahrer von PKW angefahren

Leichte Verletzungen hat sich am Dienstagmittag ein 45 Jahre alter Radfahrer in der Lindenstraße zugezogen. Ein 61-Jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 13:30 Uhr die Lindenstraße in Richtung B290. Unmittelbar vor der B290 kreuzte der Radfahrer von links die Straße. Der VW-Fahrer übersah hierbei den Radfahrer und erfasste ihn, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Wört: Beim Ausparken kollidiert

Im "Weiherwehr" kam es am Dienstagmittag auf einem Parkplatz eines dortigen Supermarktes zu einem Unfall. Eine 84-jährige wollte um kurz vor 16 Uhr mit ihrem Audi ausparken. Aus Unachtsamkeit fuhr sie dabei auf einen hinter ihr stehenden Jeep einer 52-Jährigen auf. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Auch an dem Audi ist ein Sachschaden von etwa 2500 Euro entstanden.

Ellwangen: Auf Unfallfahrzeug aufgefahren

Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Gesamtschaden von etwa 11500 Euro ereignete sich am Freitag in der Haller Straße. Um einen PKW von der Leipziger Straße einfahren zu lassen, verlangsamte gegen 12:30 Uhr eine 26-Jährige ihren VW. Eine nachfolgende 61-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem VW auf. Unmittelbar danach bemerkte eine 20-Jährige VW-Fahrerin den vorausgegangenen Unfall zu spät und konnte ebenfalls eine Kollision nicht mehr verhindern.

Lorch: Vorfahrt missachtet

Gegen 14:15 Uhr befuhr eine 83-Jährige mit ihrem Daimler die Haldenbergstraße. Beim Abbiegen in die Wilhelmstraße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 35-Jährigen Daimler-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

Böbingen: Katze ausgewichen - 9500 Euro Schaden

Um einer Katze auszuweichen, fuhr am Dienstag gegen 12:15 Uhr ein 54-Jähriger mit seinem Skoda in der Mögglinger Straße gegen einen dort geparkten Anhänger. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9500 Euro.

Ellenberg: LKW prallt gegen Sicherungswand und flüchtet

Am Dienstag gegen 23:45 Uhr wurde bemerkt, wie ein DAF-LKW, der auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Norden unterwegs war, zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau gegen eine Sicherungswand vor einer dortigen Baustelle prallte. Anschließend setzte der unbekannte LKW-Lenker seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der von ihm verursachte Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Verkehrsdienst des PP Aalen unter der Rufnummer 07904 / 94260 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell