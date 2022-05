Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tatverdächtige nach versuchtem Raubdelikt festgenommen - Unfälle - Garagentor beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Raubdelikt auf Tankstelle festgenommen

Am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr betraten zwei zunächst unbekannte Personen eine Tankstelle in der Endersbacher Straße. Beide begaben sich zur Kassiererin, hielten ein Messer vor und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als die Tankstellenmitarbeiterin dies verweigerte, ergriffen die beiden Täter ohne Beute die Flucht. Kurz darauf konnten in Tatortnähe zwei Tatverdächtige kontrolliert und festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen und einen 18-jährigen Heranwachsenden. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die beiden Tatverdächtigen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Waiblingen-Neustadt: Vorrang missachtet

Ein 59 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer missachtete am Dienstagmorgen gegen 5:30 Uhr beim Linksabbiegen an der Einmündung Neustadter Hauptstraße / Andreas-Stihl-Straße den Vorrang einer entgegenkommenden VW-Fahrerin und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Der Mitsubishi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ungefähr 6500 Euro.

Waiblingen-Beinstein: Garagentor beschädigt

Am Dienstag in der Zeit zwischen 9:50 Uhr und 11:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter ein gläsernes Garagentor in der Straße Auf der Steige. Der verursachte Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Welzheim: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 11 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Justinus-Kerner-Straße einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr in der Grabenstraße. Eine 15-jährige Radfahrerin wollte die Straße an einer Fußgängerampel überqueren. Als sie sich bereits auf der Fahrbahn befand, fuhr eine bisher unbekannte Autofahrerin plötzlich trotz roter Ampel los, sodass die Jugendliche von ihrem Fahrrad springen musste, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Die 15-Jährige blieb zum Glück unverletzt, ihr Fahrrad wurde allerdings beschädigt. Die Autofahrerin stieg zunächst aus und erkundigte sich nach dem Wohlergehen der Teenagerin, fuhr anschließend aber unerlaubt weiter. Sie wird als ca. 50 Jahre alte, etwa 160-170 cm große Frau mit grauen Haaren beschrieben und soll mit einem silbernen Pkw unterwegs gewesen sein. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell