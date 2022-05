Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kellerbrand - Unfallfluchten - Diebstahl eines E-Bikes - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Kellerbrand

Möglicherweise ein technischer Defekt löste am Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße einen Brand aus. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Abtsgmünd gelöscht; alle Bewohner blieben unverletzt. Derzeit können über den entstandenen Sachschaden noch keine Angaben gemacht werden.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte zwischen Samstagnachmittag 17 Uhr und Montagmorgen 7.50 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen VW Polo beschädigte, der in der Parkstraße oberhalb des Rettungszentrums abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht II

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Montagmittag verursachte, als er gegen 12.25 Uhr mit seinem VW einen in der Bismarckstraße abgestellten Mazda beschädigte. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtete, konnte der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges nennen; entsprechende Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Aalen aufgenommen.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 56-Jährige ihren Renault am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr auf der B 29 Höhe Oberalfingen anhalten. Eine 24-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Fiat auf, wobei Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Aalen-Unterkochen: Fahrzeug übersehen

Beim Rückwärtsfahren auf einem Parkplatz am Rathausplatz übersah ein 65-jähriger am Montagmittag gegen 12.30 Uhr den VW Golf einer 25-Jährigen und streifte diesen mit seinem Audi A5. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr kam es auf der B 29 zwischen Oberalfingen und Immenhofen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand. Mit ihrem VW Golf wechselte eine 36-Jährige vom rechten auf den linken Fahrstreifen, was sie auch mit dem Setzen des Blinkers anzeigte. Beim Ausscheren unterschätzte sie jedoch die Fahrgeschwindigkeit eines Sattelzuges, dessen 40 Jahre alter Fahrer zwar noch eine Gefahrenbremsung einleitete, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern konnte. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Bopfingen: 17.000 Euro Sachschaden

Sachschaden von rund 17.000 Euro entstanden bei einem Unfall, der sich am Montagabend gegen 18.30 Uhr in der Bergstraße ereignete. Ein 57-Jähriger hatte auf sein Fahrzeug-Gespann einen Pkw verladen und war im Begriff, das Fahrzeug auf dem Anhänger zu befestigen. Während dessen löste sich die Parksperre an seinem PKW, so dass das ganze Gespann samt dem aufgeladenen Pkw gegen eine Gebäudemauer rollte. Der Unfallverursacher hinterließ vor Ort eine Visitenkarte und setzte den Mitarbeiter einer angrenzenden Firma über den Unfall in Kenntnis. Anschließend verließ er die Örtlichkeit. Erst am Folgetag wurde der Sachverhalt bei der Polizei gemeldet.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr ein Sachschaden von rund 9000 Euro entstand. An der Einmündung Landesstraße 1162 / Landesstraße 1161 war eine 22-Jährige mit ihrem VW Polo auf den verkehrsbedingt anhaltenden Mercedes Benz eines 36-Jährigen aufgefahren. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 54-jährige Fußgängerin am Montagnachmittag gegen 17 Uhr, als ein 20-Jähriger ihr mit seinem VW Golf im verkehrsberuhigten Bereich vor dem City Center am Kalten Markt über die Füße fuhr.

Mutlangen: Fahrzeug übersehen

Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Wetzgauer Straße übersah eine 53-Jährige beim Ausparken ihres Seat Ibiza am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr den hinter ihr vorbeifahrenden Mercedes Benz einer 56-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl eines E-Bikes

Ein Bike der Marke Breezer, welches am Freitag zwischen 21:45 Uhr und 22:45 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Ledergasse abgestellt war, wurde von dort entwendet, obwohl es mit einem Schloss gesichert war. Der Wert des Rades liegt bei etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell