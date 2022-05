Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Münzgeldautomat aufgebrochen - Unfälle - Bäume beschädigt - Brand an Scheune - Diebstahl von Pedelec

Aalen (ots)

Waiblingen: Münzgeldautomat aufgebrochen

Zwischen Samstag und Dienstag wurde in der Straße An der Talaue ein Frischwasser- und Stromautomat aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld entnommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 12:30 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer im Schüttelgrabenring einen geparkten Opel und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Plüderhausen-Walkersbach: Bäume beschädigt

Zwischen Samstag und Montag wurden durch bisher unbekannte Täter zwei Bäume am Spielplatz des Bürgerhauses in der Straße Sonnenhalde beschädigt, indem die Rinde teilweise entfernt wurde und tiefe Rillen in den Stamm eingeritzt wurden. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Alfdorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Der Polizeiposten Welzheim sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, kurz nach 14 Uhr auf der Kreisstraße 1883 zwischen Metzelhof und der Pfahlbronner Mühle. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr die Straße in Richtung Pfahlbronner Mühle entlang, kam hierbei zu weit nach links und streife den Außenspiegel eines entgegenkommenden Renault-Fahrers. Anschließend fuhr der Verursacher unerlaubt weiter. Bei seinem Pkw soll es sich um ein weißes, größeres Fahrzeug, evtl. SUV, handeln. Zeugenhinweise werden telefonisch unter der Nummer 07182 92810 entgegengenommen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Parkhaus Arnold Galerie in der Karlstraße einen geparkten Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Murrhardt: Parkende Autos beschädigt

Am Mittwochmorgen kam gegen 4.45 Uhr ein 52 Jahre alter VW-Fahrer in der Robert-Franck-Straße von der Fahrspur ab und stieß dabei gegen einen geparkten Opel. Der Opel wurde hiernach auf einen ebenfalls abgestellten Mazda geschoben. Der Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.

Auenwald-Hohnweiler: Brand an Scheune

Die Feuerwehr rückte in der Nacht auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr mit fünf Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften in die Rathausstraße aus. Dort brannten Teile des Holzgebälks an der Außenseite einer Scheune, wobei sich das Feuer Richtung Dach ausbreitete. Eine Zeugin bemerkte den Brand frühzeitig, sodass die Feuerwehr schnell verständigt und eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Den ersten Feststellungen nach kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Im Zuge der ersten Ermittlungsmaßnahmen wurden zwei Verdächtige kontrolliert. Die Ermittlungen dauern an.

Sulzbach/Murr: Diebstahl von Pedelec

Zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag wurde von einem Fahrradabstellplatz in der Ittenberger Straße ein scharz-hellgrau-rotes Pedelec der Marke Haibike, Modell sduro FullNine 4.0 entwendet. Der Wert des Rades wird auf rund 3900 Euro angegeben. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Sulzbach unter Telefon 07193/352 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell