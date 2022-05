Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Hund beißt Frau, Sachbeschädigungen, Feuerwehreinsatz, Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Auffahrunfall

Rund 3.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstag gegen 17:40 Uhr. In der Karlstraße erkannte ein 18-jähriger BMW-Fahrer zu spät, dass ein vor ihm fahrender 18-Jähriger seinen VW Golf verkehrsbedingt abbremsen musste. Der BMW fuhr daher auf den VW auf.

Crailsheim: Feuerwehreinsatz

Ein Zeuge meldete am Dienstag kurz nach 20:00 Uhr, dass aus einem Toilettenhäuschen am ZOB in der Worthingtonstraße Rauch aufsteigen würde. Die Feuerwehr Crailsheim war mit 10 Wehrleuten und 2 Fahrzeugen im Einsatz. Offenbar hatte ein Unbekannter eine Rolle Toilettenpapier entzündet. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Die Polizei Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Satteldorf: Auto prallt gegen Baum

Am Mittwochmorgen gegen 5:20 Uhr war eine 21-jährige VW-Fahrerin auf der K2504 von Ellrichshausen in Fahrtrichtung Satteldorf unterwegs. Dabei kam ihr Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem VW entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Frau von Hund gebissen

Am Dienstag gegen 16:15 Uhr wurde in der Lange Straße eine 73-Jährige von einem Hund gebissen. Die Hundehalterin hatte den Hund dort in der Straße angebunden, um Erledigungen zu machen. Die 73-Jährige wollte zu ihrem Auto, welches direkt neben dem Husky geparkt war. Hierauf wurde sie von dem Hund gebissen. Die Seniorin wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.Der Hundehalterin droht nun eine Strafanzeige.

Schwäbisch Hall: Autos zerkratzt

Zwischen Montag, 19:30 Uhr und Dienstag, 6:00 Uhr zerkratzte ein Unbekannter mit einem spitzen metallischen Gegenstand drei im Egerländer Weg geparkte PKWS. Dabei handelte es sich um einen VW Kleinbus und zwei VW Passat. An den Autos entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Täter unter Telefon 0791 400-0.

Fichtenau: Steinwürfe auf Autobahn

Unbekannte warfen am Sonntag, den 15.05.2022 gegen 15:45 Uhr Steine von einer Brücke auf Höhe Wildenstein auf die Autobahn A7. Dabei wurde die Windschutzscheibe eines BMW eines 49-Jährigen beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Möglicherweise handelt es sich bei den Unbekannten um Kinder.

Die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07904 9426-0 entgegen.

