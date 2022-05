Polizei Bochum

POL-BO: 3 Kollisionen - Autofahrer (31) nach Unfallflucht in Bochum gestellt

Bochum (ots)

Am späten Freitagabend, 29. April, kollidierte ein 31-jähriger Autofahrer in Bochum mit einem geparkten Pkw, einem Baum sowie einem Anhänger und flüchtete anschließend leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndung konnte er gestellt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 31-jährige Bochumer gegen 22.15 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Kreyenfeldstraße in Richtung Hölterweg. In Höhe der Hausnummer 52 kollidierte er mit einem auf der rechten Seite geparkten Pkw und danach mit einem Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Anschließend wendete er, setzte seine Fahrt in Richtung Werner Hellweg fort und kollidierte nach etwa 200 Metern mit einem auf der Stellfläche neben einem Haus abgestellten Anhänger. Der Bochumer verließ daraufhin das Fahrzeug und entfernte sich fußläufig. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten den Flüchtigen in unmittelbarer Näher zur Unfallörtlichkeit verletzt an. Er wurde vor Ort durch eine RTW-Besatzung medizinisch behandelt.

Ein Alkoholtest beim 31-Jährigen verlief positiv. Es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Bochumer unkooperativ und aggressiv. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.

Die Kreyenfeldstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme zwischen der Teimannstraße und der Straße Zur Werner Heide bis 00.50 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

