Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer flüchtet - Fußgängerin (58) erliegt den Verletzungen - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am 29. April (Freitag gegen 23.10 Uhr) den Bochumer Westring in Richtung Alleestraße. Der Autofahrer bog nach rechts in die Gußstahlstraße ein und übersah eine 58-jährige Bochumerin, welche dort die Fahrbahn im Bereich der Einmündung überquerte.

Durch die Kollision wurde die Frau auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort regungslos liegen. Nach ersten Ermittlungen (Zeugenaussagen) stieg der noch flüchtige Mann kurz aus und entfernte sich dann in einem hellen oder silbergrauen Kombi mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung "Im Winkel".

Der flüchtige Autofahrer ist von südländischem Aussehen und hat eine normale Statur. Sein Lebensalter wird auf ungefähr 45 Jahre geschätzt; er hat dunkle, schwarze Haare.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich der Gußstahlstraße gesperrt. Die lebensgefährlich verletzte Fußgängerin wurde einem Krankenhaus zugeführt und verstarb infolge ihrer Verletzungen.

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat ermitteln und suchen weitere Zeugen. Melden Sie sich für zusätzliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 0234/909-5206.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell