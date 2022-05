POL-BO: Verkehrsunfall in Wanne-Eickel endet tragisch

Witten (ots) - Immer wieder versuchen Trickbetrüger, an das Geld der Leute zu kommen - so auch am gestrigen Donnerstag (28. April), als Witten von ungefähr zwei Dutzend Anrufen überzogen wurde. Krude Geschichten, wie zum Beispiel die Festnahme von Verbrechern, dienen - wie immer - nur als Vorwand, um später an Bargeld und Schmuck zu gelangen. Glücklicherweise blieb es hier in allen Fällen nur bei Versuchen. Die ...

