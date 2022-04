Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Anrufer in Witten - seien Sie wachsam!

Witten (ots)

Immer wieder versuchen Trickbetrüger, an das Geld der Leute zu kommen - so auch am gestrigen Donnerstag (28. April), als Witten von ungefähr zwei Dutzend Anrufen überzogen wurde.

Krude Geschichten, wie zum Beispiel die Festnahme von Verbrechern, dienen - wie immer - nur als Vorwand, um später an Bargeld und Schmuck zu gelangen.

Glücklicherweise blieb es hier in allen Fällen nur bei Versuchen. Die Polizei lobt ausdrücklich die Reaktion der Bürger, welche sich von dieser Masche nicht hereinlegen ließen, das Gespräch beendeten und die Polizei infomierten.

Ausdrücklich weisen wir erneut darauf hin: Die Polizei nimmt kein Bargeld (z. B. für Kautionen oder ähnliches) entgegen. Wir möchten Sie noch einmal mit unseren Tipps unterstützen:

- Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Für solche Fälle stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei mit Rat und Tat zur Seite. Diese sind in unseren Städten Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte zum Beispiel zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909-4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren

Hilfe finden Sie auch bei unserem Team der Kriminalprävention und des Opferschutzes. Melden Sie sich telefonisch unter der 0234 909-4040 oder besuchen Sie unsere Internetseite: https://bochum.polizei.nrw/artikel/kriminalpraevention-opferschutz

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell