Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Rucksack aus Auto entwendet

Schöppingen (ots)

In zwei Fällen haben Unbekannte am Montag in Schöppingen jeweils einen Rucksack aus einem Auto gestohlen. Zur ersten Tat kam es zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr an der Amtsstraße. Dort entwendeten die Täter einen Rucksack, der in einem unverschlossenen Wagen gelegen hatte. Der zweite Fall spielte sich gegen 12.20 Uhr an der Hauptstraße ab. Als dort ein Lkw-Fahrer gerade mit dem Entladen seines Fahrzeugs beschäftigt war, nutzten die Täter die Gelegenheit. Sie stiegen in die Fahrerkabine, griffen sich den darin liegenden Rucksack und flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

