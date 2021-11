Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kraftstoff abgezapft

Borken (ots)

Diesel gestohlen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in Borken. Die Täter zapften den Treibstoff aus dem Tank eines Lkw ab, der auf einem Seitenstreifen an der Siemensstraße gestanden hatte. Um an ihre Beute zu kommen, hatten sich die Täter mit Gewalt am Tankdeckel des Fahrzeugs zu schaffen gemacht. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Dienstag, 05.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

