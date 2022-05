Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Unfall auf Supermarktplatz gesucht - Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Waiblingen-Hegnach: Zeugen nach Unfall auf Supermarktparkplatz gesucht

Am Mittwochmorgen gegen 8:30 Uhr parkten ein 65 Jahre alter Mercedes-Fahrer und eine bisher unbekannte Fahrerin eines schwarzen Kombi zeitgleich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oeffinger Straße rückwärts aus. Der Mercedes-Fahrer bemerkte, dass sich beide Pkw sehr nahekamen, aber ging davon aus, dass es zu keiner Kollision kam, weshalb er den Parkplatz letztlich verließ. Kurze Zeit später bemerkte der Mann jedoch, dass sein Pkw im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt war, weshalb er sich zur Polizei begab. Die Unfallgegnerin war mittlerweile allerdings nicht mehr vor Ort. Zeugen des Vorfalls bzw. die Fahrerin des schwarzen Kombi werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 13:45 Uhr wurden durch eine bisher unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand die Worte "I Love MIA" auf die Motorhaube eines in der Urbanstraße geparkten Pkw eingeritzt. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

