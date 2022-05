Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim - Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Mittwoch gegen 16:40 Uhr stand eine 44-Jährige mit ihrem PKW Daimler in der Haller Straße in Richtung Bahnhofstraße vor der roten Ampel. Hinter ihr wartete eine 51-Jährige mit ihrem VW Polo. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide Fahrzeuge an, was eine dahinter fahrende 22-jährige Opel-Fahrerin offenbar zu spät erkannte. Sie fuhr zunächst auf den VW Polo auf und dieser wurde anschließend auf den PKW Daimler geschoben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.500 Euro.

Gem. Kirchberg/Jagst, BAB 6 - Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr befuhr eine 29-Jährige die BAB 6 mit ihrem PKW Audi in Richtung Nürnberg auf der linken Fahrspur. Kurz nach der Anschlussstelle Kirchberg/Jagst musste sie wegen des stockenden Verkehrs abbremsen. Der hinter ihr fahrende 35-jährige Lenker eines PKW BMW bemerkte das offenbar zu spät und versuchte nach rechts auszuweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Er prallte dennoch gegen das rechte Fahrzeugheck vom Audi und riss durch die Aufprallwucht, das rechte Hinterrad vom Audi ab. Anschließend streifte er den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden PKW Seat einer 24-Jährigen. Der Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro. Die Unfallstelle war gegen 19:30 Uhr geräumt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell