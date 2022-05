Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Sachbeschädigungen

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am späten Mittwochabend, zwischen 23:45 Uhr und 23:59 Uhr, kam es in Dinslaken-Averbruch zu mindestens zwei Sachbeschädigungen an Fensterscheiben.

Innerhalb von 15 Minuten wurde an zwei Geschäften im Dinslakener Ortsteil Averbruch, auf der Thyssenstraße und auf der Straße Drei Eichen, jeweils der Einbruchalarm ausgelöst.

In beiden Fällen stellten Polizeibeamte vor Ort fest, dass jeweils die äußere Verglasung eine Fensterscheibe mit einem bislang unbekannten Gegenstand beschädigt wurde.

Nach Art und Lage der Spuren könnten die Beschädigungen mit einer Zwille / Steinschleuder verursacht worden sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich der Otto-Brenner-Straße / Thyssenstraße / Drei Eichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Dinslaken zu melden (Tel.: 02064-622-0).

