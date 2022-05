POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Suche nach vermisster Person erfolgreich

Aalen (ots) - Crailsheim - Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen Am Mittwoch gegen 16:40 Uhr stand eine 44-Jährige mit ihrem PKW Daimler in der Haller Straße in Richtung Bahnhofstraße vor der roten Ampel. Hinter ihr wartete eine 51-Jährige mit ihrem VW Polo. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide Fahrzeuge an, was eine dahinter fahrende 22-jährige Opel-Fahrerin offenbar zu spät erkannte. Sie fuhr zunächst auf ...

