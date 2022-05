Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Taschendiebstahl in Rheingalerie

Ludwigshafen (ots)

Eine 20-jährige Ludwigshafenerin war am Montag, den 30.05.2022 gegen 19 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Rheingalerie einkaufen. Ihre Geldbörse verstaute sie anschließend in ihrer Handtasche, welche sie die gesamte Zeit über der Schulter trug. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass der Reißverschluss der Tasche teilweise geöffnet war und die Geldbörse mitsamt diverser Karten und 220EUR Bargeld gestohlen wurde.

Beachten Sie bitte auch die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Tasche oder Rucksack.

- Fordern Sie einen Sicherheitsabstand ein, wenn Ihnen Fremde zu

nahekommen wollen.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit wie nötig. - Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone

immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sich diese unter den Arm.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb,

sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Wurde die Zahlungskarte gestohlen, heißt es umgehend handeln:

- Veranlassen Sie die sofortige Sperrung aller Karten. Über den

Sperr-Notruf 116 116 ist das für alle Girocards und die meisten Kreditkarten möglich. Für Smartphonebesitzer gibt es die Sperr-App 116 116, mit der sie die Daten ihrer Zahlungskarten in ihrem Handy speichern und die Girocard direkt sperren können.

- Zeigen Sie einen Diebstahl auch bei der Polizei an. - Prüfen Sie sorgfältig Ihre Kontobewegungen und reklamieren Sie

unberechtigte Abbuchungen bei Ihrer Bank oder Sparkasse. Der Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell